Теперь с конeм: Волочкова продолжает эксперименты со шпагатом (ФОТО)

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram разместила снимок во время катания на коне.

«И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки», — подписала фото балерина.

Анастасия Волочкова регулярно выставляет свои снимки, проделывая такое сложное гимнастическое упражнение. Как не раз отмечали ее поклонники, выглядит это и впрямь фантастически. На днях она разместила свое фото на шпагате с яхты в Дубае, попросив пользователей соцсети не повторять этот трюк.