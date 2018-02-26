Видео: Викторию Боню резко раскритиковали за откровенный танец

Накануне российская телезвезда Виктория Боня разместила в своем микроблоге шокирующий ролик. Она продемонстрировала развратный танец, за который ее резко раскритиковали подписчики ее микроблога.
На видео Виктория Боня запечатлена в черном коктейльном платье с пикантными разрезами, танцующей откровенный танец. В своем комментарии к ролику звезда написала, что если в России женщине за тридцать, то она считается старой проституткой, которая пытается познакомиться с каким-нибудь парнем, но, по мнению Бони, в России женщина возрастом за 30 лет может идти умирать, потому что она считается старой и не заслуживает больше жить. Многие поддержали мнение Виктории Бони, но все равно нашлись и те, кто раскритиковал танец, назвав ее движения неумелыми, кривыми и дерганными, пишет 7d.org.ua.
If you dance like this in Russia at age of 30 you are an “old bitch” who is trying to catch some guy “any guy” because you are to old #RussianMentality Actually if you are 30 y.o. in Russia you can go and die because you are so old that you not even deserve to live anymore Для тех, кто хотел отдельно посмотреть мой танец и конечно же для рубрики! СТАВЬ ПЛЮС, если тебе понравилась моя новая рубрика в сторис #МоиДобрыеПодписчики