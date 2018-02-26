Видео: Викторию Боню резко раскритиковали за откровенный танец

На видео Виктория Боня запечатлена в черном коктейльном платье с пикантными разрезами, танцующей откровенный танец. В своем комментарии к ролику звезда написала, что если в России женщине за тридцать, то она считается старой проституткой, которая пытается познакомиться с каким-нибудь парнем, но, по мнению Бони, в России женщина возрастом за 30 лет может идти умирать, потому что она считается старой и не заслуживает больше жить. Многие поддержали мнение Виктории Бони, но все равно нашлись и те, кто раскритиковал танец, назвав ее движения неумелыми, кривыми и дерганными, пишет 7d.org.ua.