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Видео: Викторию Боню резко раскритиковали за откровенный танец

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Виктория Боня.

ФОТО: Scanpix

Накануне российская телезвезда Виктория Боня разместила в своем микроблоге шокирующий ролик. Она продемонстрировала развратный танец, за который ее резко раскритиковали подписчики ее микроблога. 

На видео Виктория Боня запечатлена в черном коктейльном платье с пикантными разрезами, танцующей откровенный танец. В своем комментарии к ролику звезда написала, что если в России женщине за тридцать, то она считается старой проституткой, которая пытается познакомиться с каким-нибудь парнем, но, по мнению Бони, в России женщина возрастом за 30 лет может идти умирать, потому что она считается старой и не заслуживает больше жить. Многие поддержали мнение Виктории Бони, но все равно нашлись и те, кто раскритиковал танец, назвав ее движения неумелыми, кривыми и дерганными, пишет 7d.org.ua.

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