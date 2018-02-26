Эштон Катчер после развода с Деми Мур ушел в горы и голодал неделю

Актер уехал в горы, где неделю ничего не ел. У него были только вода, чай, ручка и блокнот.

«Я убрал все компьютеры, телефон, все. Я был там один, даже не с кем было поговорить. У меня был только блокнот, ручка, вода и чай. Я записывал все отношения, которые у меня были, в которых я еще чувствовал какую-то обиду или то, о чем жалею. Я писал письма каждому знакомому, а на седьмой день напечатал их и разослал им. Я начал все с чистого листа».

40-летний голливудский актер Эштон Катчер шокировал своей историей о том, как он пережил развод с Деми Мур в 2013-м году. Об этом он рассказал в эфире одного из телешоу.

«Потом у меня даже начались галлюцинации, что было невероятно. Я делал тай ши (китайская гимнастика — прим.ред.), используя свою собственную энергию».

Впрочем, это был не первый раз, когда Катчер экспериментировал с необычными диетами. Когда он готовился к роли Стива Джобса в фильме «Джобс», он сел на фруктовую диету — такую же, какой питался сам основатель Apple. Целый месяц он ел почти одни фрукты, после чего попал в больницу.

В горах Эштону удалось обойтись только галлюцинациями — до больницы дело не дошло.

Катчер и Деми Мур поженились в 2005 году, когда ему было 27, а ей — 42. В 2011 году они расстались, а в 2013-м оформили развод.