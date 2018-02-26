Видео: полиция Таиланда прервала секс-урок Алекса Лесли на самом интересном месте

Стали известны детали задержания скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки. По информации правоохранителей, на расположенном в Сиамском заливе острове Лан секс-тренер Александр Кириллов и его подопечная Анастасия Вашукевич (это их настоящие имена) планировали провести серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось около сорока человек. Каждый из них заплатил 600 долларов.
Алекс Лесли и Настя Рыбка устраивали семинар на тему свободной любви. Для последователей скандально известного пикапера Алекса Лесли предложение звучало весьма заманчиво: живописный остров Лан в Таиланде, Сиамский залив, секс-тренинги сутками напролет. За секс-гуру на курорт отправились десятки учеников. Но платные занятия по раскрепощению, возглавляемые Александром Кирилловым, закончились в полицейском участке. Остановили пикапера, как говорится, на самом интересном месте — прямо перед началом практического урока в здании отеля появились стражи порядка, сообщает телеканал НТВ.
Все сорок человек, которые находились в помещении, были доставлены для беседы в полицейский участок. У многих даже внешний вид такой, что не перепутаешь — на футболках красуется надпись «секс-инструктор».
Места в полицейском участке, судя по видео с места событий, едва хватило всем подозреваемым. Людей усадили на стулья, где попросили дожидаться допроса. Но Лесли места себе не находил, все выяснял отношения с правоохранителями. Его активно поддерживала небезызвестная Настя Рыбка — верная подруга секс-гуру и ученица. Защищая учителя, девушка даже пыталась дать пощечину стражу порядка.
Параллельно Саша Травка (другая последовательница Лесли) опубликовала в Сети такую запись, на которой учитель во время задержания согласовывает свои действия в Интернете с подписчиками.
Алекс Лесли: «Они сейчас мне говорят, что я куда-то должен с ними проехать. Скажите, это вообще законно? Законно или нет? Если вы сейчас все это видите, начинайте искать меня, начинайте поиски, потому что они меня фактически похищают из отеля».