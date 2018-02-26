Видео: полиция Таиланда прервала секс-урок Алекса Лесли на самом интересном месте

Алекс Лесли и Настя Рыбка устраивали семинар на тему свободной любви. Для последователей скандально известного пикапера Алекса Лесли предложение звучало весьма заманчиво: живописный остров Лан в Таиланде, Сиамский залив, секс-тренинги сутками напролет. За секс-гуру на курорт отправились десятки учеников. Но платные занятия по раскрепощению, возглавляемые Александром Кирилловым, закончились в полицейском участке. Остановили пикапера, как говорится, на самом интересном месте — прямо перед началом практического урока в здании отеля появились стражи порядка, сообщает телеканал НТВ.

Все сорок человек, которые находились в помещении, были доставлены для беседы в полицейский участок. У многих даже внешний вид такой, что не перепутаешь — на футболках красуется надпись «секс-инструктор».

Места в полицейском участке, судя по видео с места событий, едва хватило всем подозреваемым. Людей усадили на стулья, где попросили дожидаться допроса. Но Лесли места себе не находил, все выяснял отношения с правоохранителями. Его активно поддерживала небезызвестная Настя Рыбка — верная подруга секс-гуру и ученица. Защищая учителя, девушка даже пыталась дать пощечину стражу порядка.

Параллельно Саша Травка (другая последовательница Лесли) опубликовала в Сети такую запись, на которой учитель во время задержания согласовывает свои действия в Интернете с подписчиками.