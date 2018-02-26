На лечение Николая Караченцова нужен миллион

Но в такой вечер нельзя было говорить только о грустном. Муж юбилярши, бизнесмен Николай Разгуляев, с улыбкой вспоминал:

- Звонит Оле как-то в 2011 году журналистка. А она в это время принимала душ, поэтому взял трубку я. Девушка на том конце стала рассказывать, что Оле заложили в Анапе звезду, как Вере Васильевой и Владимиру Зельдину. «Ну, Зельдину 100 лет - понятно, почему звезда. Вере Васильевой - тоже. А как Оля попала в эту компанию?» - удивленно спросил я. «Так она же секс-символ прошлой эпохи», - огорошила меня девушка.