На лечение Николая Караченцова нужен миллион

Актёр пришёл на 50-летие Ольги Кабо, несмотря на запрет врачей.
В московском Доме кино прошел юбилейный вечер Ольги КАБО. Зрители знают актрису по картинам «Две стрелы», «Крестоносец», «Комедия о Лисистрате». Поздравить именинницу приехали и Николай КАРАЧЕНЦОВ с супругой Людмилой ПОРГИНОЙ. Для некоторых гостей это стало сюрпризом, поскольку в прессе несколько лет назад бурно обсуждали роман Кабо и Николая Петровича, пишет Eg.ru.
- Оля Кабо еще за месяц пригласила нас на юбилей, - рассказала Людмила Поргина. - Хоть врачи и запретили мужу выходить во время эпидемии гриппа на улицу, мы решились впервые за три недели ради Оленьки нарушить указание. Вечер получился очень душевным, Коле очень понравилось, и после он сказал: «Это был для меня подарок»… Оля с Колей ведь вместе снимались. Потом, как часто бывает, им приписали роман. Возможно, она и правда была влюблена в Колечку. Он вообще очень нежно ко всем партнершам относился. Когда сняли для канала ТВЦ фильм «Любовницы Караченцова», Оля Кабо, конечно, была в первых рядах. Но мы это пережили. Она славная и нежная девочка, воспитанный человек. Всегда позвонит, пригласит, поинтересуется здоровьем. Очень редко, когда красивые актрисы еще и с мозгами. В ее юбилей мы подняли бокал шампанского, и выпили за здоровье ее и детей - дочери Танечки и сына Виктора. У Оли ведь непростая судьба: развелась с мужем Эдуардом Василишиным, сама воспитывала дочь, дала ей хореографическое образование.
- Людмила Андреевна, как себя чувствует Николай Петрович?
- Коля прошел пятый курс химиотерапии. Поскольку операцию наши врачи делать отказались, последнее, что осталось - облучение. В конце марта собираемся в Иерусалим, где лучше всего в мире делают эту процедуру. А до этого пройдем шестой курс химиотерапии. Стоит все это 1 миллион рублей. Соберу свои деньги, думаю, фонд Никиты Михалкова поможет. Мне не стыдно просить, потому что я не бриллианты покупаю, а спасаю близкого человека, достояние России. Коля, молодец, держится и мне дает уверенность, что мы раковые клетки убьем. Говорит: «Я - сильный! Все могу!».
Но в такой вечер нельзя было говорить только о грустном. Муж юбилярши, бизнесмен Николай Разгуляев, с улыбкой вспоминал:
- Звонит Оле как-то в 2011 году журналистка. А она в это время принимала душ, поэтому взял трубку я. Девушка на том конце стала рассказывать, что Оле заложили в Анапе звезду, как Вере Васильевой и Владимиру Зельдину. «Ну, Зельдину 100 лет - понятно, почему звезда. Вере Васильевой - тоже. А как Оля попала в эту компанию?» - удивленно спросил я. «Так она же секс-символ прошлой эпохи», - огорошила меня девушка.