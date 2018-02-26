Звезда «Аншлага» рассказала о своем раке: перепробовали все методы

Светлане Рожковой 53 года. Казалось бы, живи да радуйся, но врачи поставили ей страшный диагноз. «Это серьезное аутоиммунное заболевание печени. Я узнала о нем совершенно случайно. Прихватило сердце, и меня направили на консультацию в Институт кардиологии. Оказалось, что оно барахлило из-за интоксикации крови. Сделали полное обследование и неожиданно обнаружили нарушения в работе печени!» – рассказала Рожкова.

«Предстоит длительное дорогостоящее лечение. Друзья, в том числе и коллеги по "Аншлагу", предложили финансовую помощь, но денег пока хватает. Рядом семья. Я до последнего не говорила о болезни дочкам Варваре и Яне. Конечно, испытали шок. Они с мужем меня поддерживают», – продолжила юмористка.

По ее словам, есть серьезный риск, что печень просто откажет. К тому же она находится в зоне серьезного риска. «Три года назад от онкологии умер отец. Чтобы его вылечить, перепробовали все методы, в том числе и народные. Но, к сожалению, ничего не помогло», – призналась звезда «Аншлага».