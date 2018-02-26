Что нельзя говорить представителям разных знаков Зодиака

Овен

Овнам никогда нельзя говорить, что им делать. Они не переносят приказов. Конечно, многим это не нравится, но этим людям это не нравится больше всего. Разумеется, если это делает босс, все будет не так печально. Еще важно то, в какой форме это произносится. Если Овен заподозрит хотя бы малейшее пренебрежение, это может стать причиной большого конфликта. Вот тогда-то и нужно будет прятаться, чтобы вас не переехали.

Телец

Тельцы на дух не переносят людей, которые критикуют их вещи, квартиру, вторую половинку. Это лишь верхушка айсберга. С Тельцами нужно использовать словосочетание «мне не нравится». В этом случае вы подчеркнете, что это всего лишь ваше мнение, но никак не камень в огород человека. Если усердствовать слишком сильно, можно получить физические повреждения. В ином случае на вас просто сильно обидятся и не будут с вами общаться. Не стоит уязвлять чувства Тельцов.

Близнецы

Близнецы любят поболтать, поэтому им не стоит говорить в недружелюбной форме, чтобы они помолчали. Они не обижаются на большинство слов в диалоге, но это могут воспринять в штыки и довольно серьезно обидеться. Изменить это никак нельзя — Близнецы довольно дипломатичны, но конфликта не избежать, если вы попытались заткнуть Близнецов без особой причины.

Рак

Больше всего представителей этого знака зодиака раздражает, когда им говорят, чтобы они поторапливались. Раки вообще приказной тон не одобряют, а когда это заходит немного дальше, их невозможно остановить. Да, Раки имеют свои пороки, которые многим людям не по нраву, но Раков это вообще не волнует. Тот, кто хочет быть рядом, будет.

Лев

Львам не нужно говорить, что в их внешнем виде что-то не так. Они, может, и не убьют вас после этого, но это разозлит их, ранит до глубины души. Это самые везучие люди, если у них все хорошо с самооценкой, но они сразу чувствуют, когда их просто провоцируют, так что просто так управлять их эмоциями у вас не получится. Лучше быть как можно более осторожными в словах.

Дева

Девам не стоит говорить, что они не смогут чего-то добиться. Особенно раздражает их это в том случае, если они чем-то уже долгое время занимаются, а кто-то разрушает их мечты одной фразой. Еще не стоит говорить им, что они не правы. Тут тоже лучше поддержать самих себя какими-то фактами, а не домыслами, иначе можно всерьез поссориться. Еще не стоит признаваться им в любви понарошку. Такие розыгрыши тоже весьма опасны с Девами.

Весы