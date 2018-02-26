Фото: в Сети показали редкого двуликого кота
26 февраля 2018 г., 11:08
В Сети был опубликован снимок кота, который имеет необычный окрас - морда у него двухцветная, причем четко разделена на черную и серую половины. Об этом пишет The Daily Mail.
Кот относится к британской короткошерстной породе. Проживает он во Франции и является питомцем местного фотографа. Именно он и опубликовал снимок своего домочадца в Twitter.
Rare Cat With Two Faces Is Taking Internet By Storm, And Its Photos Are Absolute Purrfection pic.twitter.com/SBA1z7CzD2— Imran Jutt (@imran_jutt47) February 22, 2018