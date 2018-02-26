понедельник, 26 февраля 2018 г.
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Фото: в Сети показали редкого двуликого кота

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Черный кот. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

В Сети был опубликован снимок кота, который имеет необычный окрас - морда у него двухцветная, причем четко разделена на черную и серую половины. Об этом пишет The Daily Mail.

Кот относится к британской короткошерстной породе. Проживает он во Франции и является питомцем местного фотографа. Именно он и опубликовал снимок своего домочадца в Twitter.

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