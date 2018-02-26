На Positivus 2018 выступят легендарные The Prodigy и другие известные группы
26 февраля 2018 г., 10:59
Утром 26 февраля организаторы фестиваля Positivus на своей страничке в Facebook огласили звездных гостей популярного фестиваля.
Этим летом на Positivsus выступят: The Prodigy, Tove Lo, Lauv, mura masa, TORRES и The Barr Brothers.
Ранее организаторы огласили выступление Nick Cave & The Bad Seeds.
Positivus пройдет с 20 по 22 июля. Билеты уже в продаже. Организаторы сообщают, что 5 марта цены на билеты изменятся.