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  • На Positivus 2018 выступят легендарные The Prodigy и другие известные группы

На Positivus 2018 выступят легендарные The Prodigy и другие известные группы

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ФОТО: Erlend Štaub

Утром 26 февраля организаторы фестиваля Positivus на своей страничке в Facebook огласили звездных гостей популярного фестиваля.

Этим летом на Positivsus выступят: The Prodigy, Tove Lo, Lauv, mura masa, TORRES и The Barr Brothers. 

Ранее организаторы огласили выступление Nick Cave & The Bad Seeds.

Positivus пройдет с 20 по 22 июля. Билеты уже в продаже. Организаторы сообщают, что 5 марта цены на билеты изменятся.

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