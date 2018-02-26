Друг Задорнова рассказал, как тяжело уходил артист

По его словам, развитие опухоли головного мозга Задорнова могла спровоцировать травма головы, полученная артистом во время лыжного перехода в Альпах за несколько лет до трагедии, пишет TopNews.

Тогда сатирика нашли только спустя три часа. Он стоял на дороге, не понимал где находится, и что произошло. Проведенное позднее обследование показало, что опухоль является доброкачественной. Михаила Задорнова прооперировали в Германии, а прогнозы врачей были благоприятными.

«Но по соседству с удаленной начала расти новая опухоль и отключать по частям функции тела: переставали слушаться ноги, руки... Только мозг работал до последнего», - приводит слова Владимира Качана «Караван историй».

И сам Задорнов, и его родные надеялись на лучшее.

Владимир Качан возил артиста на исповедь и причастие к своему духовнику в Казанский собор, а родственники нашли целителя из Польши, к которому, по некоторым данным, обращался даже Горбачов, однако все это оказалось напрасным.

Когда болезнь приковала Михаила Задорнова к постели, возле него дежурили бывшая и новая жены артиста - Велта и Елена, которых объединило общее горе. «Миша уходил тяжело. Об этом знали только самые близкие, буквально несколько человек. Остальным сообщили, что он уехал лечиться в Ригу», - сказал Качан.

Тем самым родные Задорнова решили обезопасить себя от излишнего внимания, хотя на самом деле до самой смерти актер пребывал в реабилитационном центре в Подмосковье.

«В самом конце Миша испытывал сильнейшие боли и очень страдал. Совсем недавно я узнал, что он готовился уйти, даже написал завещание. Документ должны обнародовать весной – через полгода после его кончины», - сказал друг Задорнова.

Он отметил, что за несколько недель до смерти Задорнов впал в кому, но Владимир Качан нашел священника, которого с трудом уговорил соборовать писателя - представитель духовенства отказывался это делать из-за того, что артист называл себя язычником.