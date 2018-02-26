понедельник, 26 февраля 2018 г.
«Эстонии хочу пожелать ума!» Житель Нарвы
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Друг Задорнова рассказал, как тяжело уходил артист

Друг Задорнова рассказал, как тяжело уходил артист

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сатирик Михаил Задорнов

ФОТО: Scanpix

Известный актер и писатель Владимир Качан, друг детства ушедшего из жизни юмориста Михаила Задорнова, рассказал о болезни и последних днях жизни сатирика.

По его словам, развитие опухоли головного мозга Задорнова могла спровоцировать травма головы, полученная артистом во время лыжного перехода в Альпах за несколько лет до трагедии, пишет TopNews.

Тогда сатирика нашли только спустя три часа. Он стоял на дороге, не понимал где находится, и что произошло. Проведенное позднее обследование показало, что опухоль является доброкачественной. Михаила Задорнова прооперировали в Германии, а прогнозы врачей были благоприятными.

«Но по соседству с удаленной начала расти новая опухоль и отключать по частям функции тела: переставали слушаться ноги, руки... Только мозг работал до последнего», - приводит слова Владимира Качана «Караван историй».

И сам Задорнов, и его родные надеялись на лучшее.

Владимир Качан возил артиста на исповедь и причастие к своему духовнику в Казанский собор, а родственники нашли целителя из Польши, к которому, по некоторым данным, обращался даже Горбачов, однако все это оказалось напрасным.

Когда болезнь приковала Михаила Задорнова к постели, возле него дежурили бывшая и новая жены артиста - Велта и Елена, которых объединило общее горе. «Миша уходил тяжело. Об этом знали только самые близкие, буквально несколько человек. Остальным сообщили, что он уехал лечиться в Ригу», - сказал Качан.

Тем самым родные Задорнова решили обезопасить себя от излишнего внимания, хотя на самом деле до самой смерти актер пребывал в реабилитационном центре в Подмосковье.

«В самом конце Миша испытывал сильнейшие боли и очень страдал. Совсем недавно я узнал, что он готовился уйти, даже написал завещание. Документ должны обнародовать весной – через полгода после его кончины», - сказал друг Задорнова.

Он отметил, что за несколько недель до смерти Задорнов впал в кому, но Владимир Качан нашел священника, которого с трудом уговорил соборовать писателя - представитель духовенства отказывался это делать из-за того, что артист называл себя язычником.

«Морально я был готов к Мишиной смерти, но известие о ней все равно прибило. Настолько, что впервые в жизни не смог выйти на сцену...» - признался писатель.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ