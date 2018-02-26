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Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы

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Орнелла Мути.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Итальянскую актрису Франческу Роману Ривелли, известную как Орнелла Мути, приговорили к восьми месяцам тюрьмы и к штрафу в 600 евро, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Messagero Veneto.

Ее обвинили в мошенничестве. Так, в 2010 году она не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль. Чтобы не платить неустойку, Орнелла Мути предоставила руководителям театра поддельную медицинскую справку.

Выяснилось, что актриса не была больна: в это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра.

Как сообщает Messagero Veneto, итальянский суд разрешил Орнелле Мути не отбывать тюремный срок и не выплачивать штраф, а заплатить театру неустойку в размере 30 тысяч евро.

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