Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Ее обвинили в мошенничестве. Так, в 2010 году она не явилась на спектакль, в котором должна была сыграть главную роль. Чтобы не платить неустойку, Орнелла Мути предоставила руководителям театра поддельную медицинскую справку.

Выяснилось, что актриса не была больна: в это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра.