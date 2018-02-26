Так вот оно что! Стало известно, почему Эне Эргма скривилась от рукопожатия на президентском приеме

В День независимости Эстонии во время церемонии рукопожатия произошел курьезный момент.
После рукопожатия с Керсти Кальюлайд и ее супругом лицо бывшего председателя Рийгикогу Эны Эргма смешно скривилось, а потом она встряхнула рукой, будто трогала что-то неприятное или ей было больно. В интернете даже стали появляться мемы.
Народ долго гадал, с чем же связаны такие эмоции заместителя председателя партии «Союз Отечества и Res Publica». Оказалось, что причина проста!
Известная в Эстонии женщина-политик долгое время занималась теннисом и даже была членом Тартуского академического теннисного клуба, но от рукопожатия на праздничном приеме ей действительно стало больно. Супруг президента Георгий-Рене Максимовский слишком сильно пожал руку Эргма. Она не ожидала такого рукопожатия, тем более, что сейчас восстанавливается после серьезных проблем с суставами, пишет Elu24.