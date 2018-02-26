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  • Так вот оно что! Стало известно, почему Эне Эргма скривилась от рукопожатия на президентском приеме

Так вот оно что! Стало известно, почему Эне Эргма скривилась от рукопожатия на президентском приеме

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ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

В День независимости Эстонии во время церемонии рукопожатия произошел курьезный момент.

После рукопожатия с Керсти Кальюлайд и ее супругом лицо бывшего председателя Рийгикогу Эны Эргма смешно скривилось, а потом она встряхнула рукой, будто трогала что-то неприятное или ей было больно. В интернете даже стали появляться мемы.

Народ долго гадал, с чем же связаны такие эмоции заместителя председателя партии «Союз Отечества и Res Publica». Оказалось, что причина проста!

ФОТО: Mati Hiis/SL Õhtuleht/Scanpix

Известная в Эстонии женщина-политик долгое время занималась теннисом и даже была членом Тартуского академического теннисного клуба, но от рукопожатия на праздничном приеме ей действительно стало больно. Супруг президента Георгий-Рене Максимовский слишком сильно пожал руку Эргма. Она не ожидала такого рукопожатия, тем более, что сейчас восстанавливается после серьезных проблем с суставами, пишет Elu24.

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