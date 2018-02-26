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Екатерина Андреева уехала из России после жестокого решения Первого канала

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Екатерина Андреева.

ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Екатерина Андреева не сидит без дела. После того, как руководство Первого канала убрало телеведущую из федерального эфира, ведущая отправилась в отпуск, передают Dni.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео, на котором запечатлена сидящей в катере, который стремительно разрывает волны. «Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна!» – перекрикивая мотор, заявила Екатерина Андреева в объектив.

Далее в ролике телеведущая демонстрирует подробности своего отдыха на Мальдивах. Судя по всему, Екатерина совершенно счастлива. 

NO SHOES,NO NEWS-это девиз острова,и действительно-зачем тебе эти «испанские сапожкИ» ,если можно ходить по Земле наконец .Как герой Ричарда Гира в «Красотке». Обувь снял,по газону походил-счастлив всю неделю и девушку хорошую нашёл . Ну про news и так понятно - «Матрица.Перезагрузка» ПОМНИМ ПРО СТОРИЗ ,ТАМ ТОЖЕ МНОГО ✌️✌️✌️. #я #море #офигенно #путешествие #яхта #вода #радость #жизньпрекрасна #maldives #yacht #boat #speed #speedy #sea #holiday #life #lifestyle #travelgram #travel #instatravel #хорошо #красотаспасетмир #девочки #девочкитакиедевочки #улыбка #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

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