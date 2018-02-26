Екатерина Андреева уехала из России после жестокого решения Первого канала

Екатерина Андреева не сидит без дела. После того, как руководство Первого канала убрало телеведущую из федерального эфира, ведущая отправилась в отпуск, передают Dni.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео, на котором запечатлена сидящей в катере, который стремительно разрывает волны. «Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна!» – перекрикивая мотор, заявила Екатерина Андреева в объектив.
Далее в ролике телеведущая демонстрирует подробности своего отдыха на Мальдивах. Судя по всему, Екатерина совершенно счастлива.
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