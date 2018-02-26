Екатерина Андреева уехала из России после жестокого решения Первого канала

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео, на котором запечатлена сидящей в катере, который стремительно разрывает волны. «Я ждала этого целый год! Это море, это солнце, это удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна!» – перекрикивая мотор, заявила Екатерина Андреева в объектив.