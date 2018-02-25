Самая горячая модель в мире внезапно вышла замуж! Поклонники в шоке, многие негодуют

Одни считают, что кинопродюсер Себастьян Бэр-МакКлард не пара супермодели, другие просто рыдают, потому что рассчитывали сами быть на его месте. Даже некоторые знакомые Эмили не могут скрыть изумление.

ФОТО: MEGA/MEGA

Новость, которая повергла в шок большую часть модной индустрии и вообще всех поклонников американской супермодели Эмили Ратаковски. Она вышла замуж несколько часов назад.

Да, та самая Ратаковски, которая называла себя феминисткой и делала селфи с голой грудью в поддержку Ким Кардашян.

Брак был зарегистрирован в Нью-Йорке 23 февраля, и Ратаковски сообщила об этом событии в историях инстаграма. При этом никаких объявлений заранее не было, да и свадьбы как таковой не было тоже: пара фотографий из мэрии и пост в инстаграме.

ФОТО: MEGA/MEGA

Кто присутствовал при заключении брака, тоже сложно сказать. Свидетелями со стороны жениха, как пишет Daily Mail, были актер и популярный блогер Джош Островский, известный под псевдонимом Fat Jew, и режиссер Джош Сафди.

Зато кое-что известно о женихе. Это Себастьян Бэр-МакКлард, актер и продюсер. Если вы никогда о нем не слышали, это неудивительно. Самый известный проект, в котором он участвовал, — фестивальный фильм «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном (журналисты пишут, что Бэр-МакКлард и Паттинсон — приятели).

ФОТО: Instagram/Instagram

Вот так вот просто: «У меня для вас сюрприз. Я сегодня вышла замуж». А что за свадебный наряд? На Эмили брючная пара Zara за 199 долларов. Журналисты объясняют: образ навеян костюмами Анджелики Хьюстон, которые она носила, когда встречалась с Джеком Николсоном (там тоже были длинные пиджаки и шляпы).

Эмили с мужем ФОТО: Instagram/Instagram