Отец прочитал СМС своей малолетней дочери, и у него застыла в жилах кровь

Отец поделился в Twitter сообщением своей девятилетней дочери, которое она отправила дедушке, умершему пять лет назад. Радиоведущий Джеймс О'Брайен рассказал, что смотрел телефон девочки, когда нашёл переписку, после чего у него навернулись на глаза слезы, сообщает Mirror.

В сообщениях девочка спрашивает о загробной жизни и рассказывает о том, что у нее происходит нового. Джеймс рассказал: «У дочки был мой старый телефон, куда я скачивал ей игры, а затем отключал Интернет. Там у меня есть старые контакты, и выяснилось, что она отправляла на номер моего отца, умершего пять лет назад, сообщения».

«Я люблю тебя, дедушка. Проведи отлично время там, на Небесах. Я надеюсь, что ты встретишься с Иисусом, и ещё надеюсь, что у тебя была удивительная жизнь. Я очень тебя люблю. И моя жизнь не могла быть такой прекрасной без тебя», - написано в одном из СМС.