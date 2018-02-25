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  • А теперь к важным новостям: кот Филимон из Выборга теперь не мерзнет, потому что ему подарили пальто

А теперь к важным новостям: кот Филимон из Выборга теперь не мерзнет, потому что ему подарили пальто

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ФОТО: Скриншот с Instagram

В социальных сетях набирает обороты история кота Филимона из Выборгского музея-заповедника, которому подарили пальто. 

«Пару месяцев назад, в начале зимы, когда еще не было так холодно, я кинул клич по социальным сетям с призывом и с предложением сшить мне уютное пальтишко. Я этого сделать не могу – у меня лапки. Откликнулись на мою просьбу мастера из Творческого Союза Мастеров по Войлоку, Санкт-Петербург. Пальто сваляли из натурального войлока. Оно мягкое и теплое. Отмечу потрясающий цвет полотна – темно-зеленый – контрастно моей рыжей шерстке. На груди у меня кокосовая пуговица, а на спине герб Выборга. Чудное пальто! Мое почтение и огромное спасибо милым мастерицам!», - говорится на страничке кота Филимона в социальной сети ВКонтакте. 

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