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Эне Эргма о программе годовщины: я не смогла объяснить другу из России - «что это было»

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ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Вчера во время церемонии рукопожатия произошел несколько курьезный случай… После рукопожатия с Керсти Кальюлай лицо бывшего председателя Рийгикогу Эне Эргман скривилось, а потом она встряхнула рукой, будто трогала что-то неприятное и грязное. 

Заместитель председателя партии «Союз Отечества и Res Publica» объяснила свои эмоции. 

«Мне жаль людей, которые там стояли. Воздуха и места было очень мало», - сказала Эргман.

Программу театра NO99 она тоже не одобрила: «Наверное, я слишком старая для этого. Одна из лучших вещей в программе – Тынис Мяги. Остальное, по моему мнению, было, ну… Смотрите, если мы хотим создавать что-то современное, то должны знать, как это делать. Мой друг из России смотрел сегодня программу и спросил у меня, что это было… Я не смогла ответить». 

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