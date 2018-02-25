Эне Эргма о программе годовщины: я не смогла объяснить другу из России - «что это было»

Программу театра NO99 она тоже не одобрила: «Наверное, я слишком старая для этого. Одна из лучших вещей в программе – Тынис Мяги. Остальное, по моему мнению, было, ну… Смотрите, если мы хотим создавать что-то современное, то должны знать, как это делать. Мой друг из России смотрел сегодня программу и спросил у меня, что это было… Я не смогла ответить».