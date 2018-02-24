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Что-то невероятное творится! Март Лаар заставил всех гостей президентского приема ахнуть

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ФОТО: ERR kuvatõmmis.

Сегодня вся Эстония отмечает столетие Республики! Одним из гостей стал эстонский политик Март Лаар, который в 2012 году пережил инсульт и с тех пор передвигается на инвалидном кресле. 

ФОТО: ERR kuvatõmmis.

Однако для того, чтобы пожать руку Керсти Кальюлайд, Март Лаар встал с инвалидного кресла и дошел до президента на своих ногах. 

ФОТО: ERR kuvatõmmis.

Несмотря на то, что по этикету положено здороваться с гостями через рукопожатие, Керсти Кальюлайд обняла политика.

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