Что-то невероятное творится! Март Лаар заставил всех гостей президентского приема ахнуть
24 февраля 2018 г., 21:46
Сегодня вся Эстония отмечает столетие Республики! Одним из гостей стал эстонский политик Март Лаар, который в 2012 году пережил инсульт и с тех пор передвигается на инвалидном кресле.
Однако для того, чтобы пожать руку Керсти Кальюлайд, Март Лаар встал с инвалидного кресла и дошел до президента на своих ногах.
Несмотря на то, что по этикету положено здороваться с гостями через рукопожатие, Керсти Кальюлайд обняла политика.