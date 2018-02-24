Видео: любимая группа ViRUS поздравляет всех эстонских фанатов с Днем независимости республики!
24 февраля 2018 г., 21:13
Любимая российская группа поздравляет своих эстонских фанатов с праздником.
Группа ViRUS («ВИРУС») поздравляет всех эстонских фанатов и всю Эстонию с праздником с Днем Независимости и 100-летием республики - Palju Õnne Eesti!!!
В этом году группа ViRUS будет активно гастролировать по Эстонии. Об этом мы еще обязательно напишем отдельно. Следите за новостями на портале Limon.ee.
Смотрите видео!