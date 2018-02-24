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Видео: любимая группа ViRUS поздравляет всех эстонских фанатов с Днем независимости республики!

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ФОТО: Промо

Любимая российская группа поздравляет своих эстонских фанатов с праздником. 

Группа ViRUS («ВИРУС») поздравляет всех эстонских фанатов и всю Эстонию с праздником с Днем Независимости и 100-летием республики - Palju Õnne Eesti!!! 

В этом году группа ViRUS будет активно гастролировать по Эстонии. Об этом мы еще обязательно напишем отдельно. Следите за новостями на портале Limon.ee. 

Смотрите видео! 

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