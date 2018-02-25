Упс, подловили! Самые забавные кадры с президентского приема в честь 100-летия ЭР
25 февраля 2018 г., 9:40
В субботу, 24 февраля, в Эстонском национальном музее в Тарту прошел торжественный прием в честь 100-летия ЭР, на который, было приглашено около 1500 гостей.
Фотографы со всей Эстонии собрались, чтобы заснять исторический прием. Довольно сложно веселиться под прицелом сотем фотокамер. Расслабиться нельзя ни на минутку, ведь никогда не знаешь какой момент попадет в СМИ.
Смотрите кадры с президентского приема, на которые сложно смотреть без улыбки!