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Что случилось? Во время речи президента Эстонии гости теряли сознание

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ФОТО: Margus Ansu / Tartu Postimees

Сегодняшняя речь президента и концерт проходят немного по-другому. Вместо того, чтобы сидеть, многие стояли во время речи Керсти Кальюлайд. Портал Elu24 был на месте и стал свидетелем того, как кое-кто из гостей терял сознание. 

Долго стоять очень сложно в любом случае. Особенно сложно это тогда, когда в помещении жарко и мало кислорода. По данным репортера, сознание потерял минимум один человек. 

К счастью, скорая помогла всем нуждавшимся в помощи. 

ФОТО: Margus Ansu

ФОТО: Margus Ansu

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