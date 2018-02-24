Что случилось? Во время речи президента Эстонии гости теряли сознание

Сегодняшняя речь президента и концерт проходят немного по-другому. Вместо того, чтобы сидеть, многие стояли во время речи Керсти Кальюлайд. Портал Elu24 был на месте и стал свидетелем того, как кое-кто из гостей терял сознание.