Что случилось? Во время речи президента Эстонии гости теряли сознание
24 февраля 2018 г., 19:44
Сегодняшняя речь президента и концерт проходят немного по-другому. Вместо того, чтобы сидеть, многие стояли во время речи Керсти Кальюлайд. Портал Elu24 был на месте и стал свидетелем того, как кое-кто из гостей терял сознание.
Долго стоять очень сложно в любом случае. Особенно сложно это тогда, когда в помещении жарко и мало кислорода. По данным репортера, сознание потерял минимум один человек.
К счастью, скорая помогла всем нуждавшимся в помощи.