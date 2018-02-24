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  • Никакого шика, только тяжелый труд! Вот как в этом году пройдет годовщина ЭР у Эвелин Ильвес

Никакого шика, только тяжелый труд! Вот как в этом году пройдет годовщина ЭР у Эвелин Ильвес

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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Вчера, 23 февраля, бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес дала понять, что среди гостей президентского приема ее искать не стоит, ведь этот знаменательный день писательница, телеведущая и бизнес-леди проведет... на кухне!

Правда, кухня эта находится в ресторане Roog, принадлежащем Эвелин и ее спутнику жизни. В Facebook экс-первая леди страны сообщила, что в ее ресторане еще осталась пара свободных мест для тех, кто хочет отпраздновать сотую годовщину Эстонии в Roog.

Напомним, Эвелин Ильвес не так давно стала владелицей ресторана Roog, который находится на Хийюмаа, но на этот раз «перезимовать» решил в Таллинне. Такое решение экс-первая леди объясняла тем, что хочет, чтобы и у столичных жителей была возможность посетить ее ресторан. 

Сама Эвелин Ильвес не только владеет рестораном, но и работает там.

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