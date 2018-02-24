Очуметь! Смотри, что сделал этот пилот в честь годовщины Эстонии!

«На этой неделе Эстония отмечает столетие и пилот этого R44 (легкий коммерческий вертолет – Прим.ред.) решил начать празднование с воздушного искусства», - говорится в посте.

Отметим, что сервис Flightradar24 позволяет реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, находящихся в воздухе. Однако маршруты можно проследить и после посадки. Смотри, что «нарисовал» в небе этот пилот!