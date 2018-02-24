суббота, 24 февраля 2018 г.
«Эстонии хочу пожелать ума!» Житель Нарвы
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Очуметь! Смотри, что сделал этот пилот в честь годовщины Эстонии!

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R44. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Официальный аккаунт веб-сервиса Flightradar24 опубликовал твит, посвященный столетию Эстонской Республики.

«На этой неделе Эстония отмечает столетие и пилот этого R44 (легкий коммерческий вертолет – Прим.ред.) решил начать празднование с воздушного искусства», - говорится в посте.

Отметим, что сервис Flightradar24 позволяет реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, находящихся в воздухе. Однако маршруты можно проследить и после посадки. Смотри, что «нарисовал» в небе этот пилот!

ФОТО: Twitter

Отследить маршрут также можно по ССЫЛКЕ!

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