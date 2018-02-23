суббота, 24 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться! Екатерина Климова
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  • С первого взгляда: девушка оставила таллиннскому официанту любовное послание на чеке. Теперь он ее ищет!

С первого взгляда: девушка оставила таллиннскому официанту любовное послание на чеке. Теперь он ее ищет!

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ФОТО: facebook

А вы верите в любовь с первого взгляда? Таллиннский официант пытается с помощью социальных сетей разыскать девушку, оставившую ему любовное послание на чеке. 

«Слышала, что любовь может возникнуть с первого взгляда. Кажется, этот взгляд был именно сегодня!», - написал клиент на чеке.

Официант по имени Кристо отмечает, что тоже заметил эту девушку и она ему приглянулась, но он не осмелился даже спросить ее имя. Девушка покинула заведение, а юноша теперь не находит себе места.

Сегодня снимок чека с просьбой о помощи был опубликован в сообществе «Märgatud: TALLINN'as». 

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