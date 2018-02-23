пятница, 23 февраля 2018 г.
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Фигуристка, засветившая грудь, в следующем выступлении показала еще кое-что... ФОТО!

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ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

Визитной карточкой 22-летней спортсменки Габриэлы Пападакис на Олимпиаде в Пхёнчхане, похоже, стали конфузы с костюмами, пишет Лайф.

В этот раз платье оказалось более продуманным, чем то, что она надела во время короткого танца. Но и в этом костюме выступление прошло не без факапа.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Хотя темно-фиолетовый костюм француженки на произвольном танце закрывал её руки и грудь, он съехал с бедер и почти полностью оголил ягодицы спортсменки. Впрочем, представители фигуристки поспешили заверить, что, в отличие от предыдущего зелено-бежевого костюма Габриэлы, такой дизайн является частью задумки.

ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

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