Фигуристка, засветившая грудь, в следующем выступлении показала еще кое-что... ФОТО!
23 февраля 2018 г., 12:20
Визитной карточкой 22-летней спортсменки Габриэлы Пападакис на Олимпиаде в Пхёнчхане, похоже, стали конфузы с костюмами, пишет Лайф.
В этот раз платье оказалось более продуманным, чем то, что она надела во время короткого танца. Но и в этом костюме выступление прошло не без факапа.
Хотя темно-фиолетовый костюм француженки на произвольном танце закрывал её руки и грудь, он съехал с бедер и почти полностью оголил ягодицы спортсменки. Впрочем, представители фигуристки поспешили заверить, что, в отличие от предыдущего зелено-бежевого костюма Габриэлы, такой дизайн является частью задумки.