В Сеть утекли фото голой Бузовой

Еще часть зрителей, по всей видимости, рассматривавших Ольгу через увеличительное стекло, заявили, что она перестала быть похожей на себя. И дело не в работе фотохудожника, а в профессиональной деятельности пластического хирурга и косметолога. Дескать, Бузова явно перестаралась в своем стремлении достичь идеала красоты.

Другие поклонники пришли в восторг от фотографий и рассыпались в комплиментах. "Фотки очень красивые (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Показывать то и нечего, плоская", "Качество конечно огонь. Но на*** рот то открыт везде?", "Очень красивая и нежная", "Красивая....но время берет все таки свое.....", "Что то она тут сама не своя", "Честно говоря, ничего плохого не думаю о Оли, но тут ее кожу слишком преукрасили, но это нормально", – высказались пользователи Сети.