Привычка долго смотреть телевизор грозит опасной болезнью

Оказалось, что те из них, кто довольно часто сидел перед телевизором, в 1,7 раза больше рисковал столкнуться с венозной тромбоэмболией (ВТЭ). Это общий термин для таких расстройств, как глубокий венозный тромбоз (сгустки крови в ногах), а также легочная эмболия, при которой оторвавшийся тромб добирается до легких.

Длительные периоды в сидячем положении в некоторых случаях приводят к образованию тромбов, поскольку нормальная циркуляция крови через ноги и стопы нарушается.

При этом исследование показало, что даже физические нагрузки неспособны противостоять вредному воздействию сидения. Учёные из Университета Миннесоты доказали, что риск ВТЭ остается высоким, даже если люди занимаются весовыми тренировками.

Результаты данного исследования являются еще одним доказательством опасности сидячего образа жизни, который стремительно распространяется по нашей планете.

В исследовании приняли участие 15 150 людей старше 24 лет. Причём впервые они прошли через опрос еще в 1987 году, а после этого оставались на связи с авторами исследований. За данный период был зафиксирован 691 случай ВТЭ к 2011 году.

Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от того, сколько времени они тратили на просмотр телевизора. На основе этой информации и определялся риск развития ВТЭ, которая чаще всего наблюдается у взрослых людей старше 60 лет.