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  • Чем старше, тем ярче: Керсти Кальюлайд решилась на эксперимент со внешностью к юбилею ЭР

Чем старше, тем ярче: Керсти Кальюлайд решилась на эксперимент со внешностью к юбилею ЭР Смотрите фото!

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ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Президент Эстонии ответственно подошла к подготовке своего образа для президентского приема в честь юбилея Эстонской Республики, который в этом году пройдет в Тарту.

Портал Elu24 пишет, что Керсти Кальюлайд к столетию Эстонии решилась проколоть уши. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы надеть на торжественный прием особенные серьги ручной работы. Такое украшение к столетию Эстонии сделал президенту именитый дизайнер.

По информации, которую получили СМИ, уши были проколоты в первой половине января.

ФОТО: Scanpix

На фотографиях Кальюлайд, которые были сделаны в новогоднюю ночь, уши  президента еще не проколоты. На снимках, появившихся в прессе после 10 января в ушах президента уже сверкают маленькие пуссеты.

Kersti Kaljulaid, 10.01 pidamas NATO kõnet.

ФОТО: Scanpix

ФОТО: Fotomontaaž

ФОТО: Scanpix

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