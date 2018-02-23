Чем старше, тем ярче: Керсти Кальюлайд решилась на эксперимент со внешностью к юбилею ЭР Смотрите фото!
23 февраля 2018 г., 10:59
Президент Эстонии ответственно подошла к подготовке своего образа для президентского приема в честь юбилея Эстонской Республики, который в этом году пройдет в Тарту.
Портал Elu24 пишет, что Керсти Кальюлайд к столетию Эстонии решилась проколоть уши. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы надеть на торжественный прием особенные серьги ручной работы. Такое украшение к столетию Эстонии сделал президенту именитый дизайнер.
По информации, которую получили СМИ, уши были проколоты в первой половине января.
На фотографиях Кальюлайд, которые были сделаны в новогоднюю ночь, уши президента еще не проколоты. На снимках, появившихся в прессе после 10 января в ушах президента уже сверкают маленькие пуссеты.