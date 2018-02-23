Волочкова в ярости после ужасной съемки с любовником в храме

Программа НТВ «Ты не поверишь!», отметившая десятилетний юбилей, специализируется на интригах и скандалах из жизни звезд. Чаще других в передаче шли сюжеты о балерине Анастасии Волочковой. Но ведь она и сама постоянно дает повод – то любовник выложит ее развратные фотографии в Сеть, то она сиганет голой в прорубь, то покажет себя сальной и без волос.

Для очередного выпуска репортер передачи Светлана Курицына – знаменитая Света из Иваново – вместе с оператором пыталась, очевидно, снять Волочкову в храме, куда балерина пришла с очередным ухажером, 40-летним Михаилом Логиновым. В божьем доме Настя в это время была занята важным делом. Нет, не на шпагат у алтаря садилась, а делала селфи с любовником у икон. И ей не понравилось, что ушлые папарацци стали свидетелями этого интимного процесса.