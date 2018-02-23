Видеоинтервью: главный патриот Эстонии предложил Кальюлайд пройти всю Нарву пешком

После того, как рэп-композиция Евгения Ляпина «Olen venelane» в YouTube начала собирать рекордное количество просмотров, о нарвитянине стали писать все эстонские СМИ, Евгения Ляпина приглашали на столичное телевидение, более того, исполнитель из Ида-Вирумаа даже получил звонок с благодарностью из Рийгикогу.

Накануне столетия Эстонии мы решили выяснить, как поживает и чем сейчас занимается главный патриот страны. Рэпер Stuf рассказал о своем творчестве, назвал главные проблемы Нарвы и поведал о сюрпризе, который приготовил на юбилей Эстонии. Высказался Stuf и о намерении Керсти Кальюлайд осенью на время переехать в Нарву, а напоследок поздравил страну и всех ее жителей с праздником.

ФОТО: Konstantin Sednev

«Эстонии я бы пожелал не идти на поводу у чужого мнения, а иметь свое!» – четко сформулировал свое пожелание юбилярше нарвский рэпер. На вопрос, праздник ли для него столетие Эстонской Республики, Евгений многозначительно смеется: «Я не знаю. Я никогда не праздновал Дни независимости и я не знаю, буду ли я праздновать в этот раз. Возможно, что буду!»