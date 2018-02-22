Видео: Андрей Данилко отвратительно высказался о своем участии в «Евровидении»

Первый поинтересовался у судьи, почему он поставил группе Mountain Breeze (бывшим подопечным по Х-фактору) высокий балл, требуя объективности в оценивании. Данилко возмутился на реплику Притулы, пишет Neformat.co.ua .

В конечном итоге артист вспомнил о своем выступлении. Данилко подчеркнул, что ему было плевать с большой горы, какое он занял место. «Я всех тр**нул там на эту всю Европу! Они до сих пор забыть не могут!», – отметил Данилко в прямом эфире.