пятница, 23 февраля 2018 г.
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  • Видео: Андрей Данилко отвратительно высказался о своем участии в «Евровидении»

Видео: Андрей Данилко отвратительно высказался о своем участии в «Евровидении»

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Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

ФОТО: Scanpix

Судья Нацотбора на «Евровидение-2018» от Украины Андрей Данилко во время второго полуфинала был красноречив. Во время оглашения оценок от профессионального жюри возник спор между ведущим конкурса Сергеем Притулой и Данилко.

Первый поинтересовался у судьи, почему он поставил группе Mountain Breeze (бывшим подопечным по Х-фактору) высокий балл, требуя объективности в оценивании. Данилко возмутился на реплику Притулы, пишет Neformat.co.ua.

В конечном итоге артист вспомнил о своем выступлении. Данилко подчеркнул, что ему было плевать с большой горы, какое он занял место. «Я всех тр**нул там на эту всю Европу! Они до сих пор забыть не могут!», – отметил Данилко в прямом эфире.

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