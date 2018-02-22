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Баста прокомментировал слова Матвиенко о том, что рэп пропагандирует секс

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Баста

ФОТО: Viktor Burkivski

Ранее продюсер Игорь Матвиенко предложил ограничить влияние рэпа и хип-хопа на детей.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, прокомментировал слова Игоря Матвиенко о том, что рэп и хип-хоп пропагандируют секс и употребление наркотиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора музыкальный продюсер сказал, что в настоящее время около 90% песен, попадающих в молодёжные хит-парады, воспевают наркотики, секс, красивую жизнь и всё, что с этим связано. В связи с этим Матвиенко предложил ограничить влияние хип-хопа на детей.

— Здесь вопрос адекватности и разума. Естественно, если человек в своих песнях призывает к каким-то страшным вещам, то нужно с этим как-то справляться, но всех под одну гребёнку нельзя, — заявил Баста.

По словам исполнителя, вопросы, о чём поётся и почему поётся, надо задавать не музыкантам, а в целом образовательной системе.

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