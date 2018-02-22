Забавный гороскоп! А какой вы сказочный герой?

Даже если детство осталось далеко позади, любой человек все равно продолжает верить в сказки. Этот сказочный гороскоп перенесет вас в мир древнерусского фольклора.
Кто же вы по знаку зодиака — русалка, кикимора или Баба-яга?
Овен (21.03-20.04): Змей Горыныч
В каждом Овне живет самый настоящий Змей Горыныч. Это очень горячий персонаж (во всех смыслах этого слова). Один неверный шаг в его сторону, и вам не спастись от его огнедышащей пасти.
Хотя у Горыныча целых три головы, он редко думает хотя бы одной. Поэтому часто делает глупости, особенно когда находится в гневе. Если ему покажется, что вы в чем-то ошибаетесь, то он обязательно громогласно заявит об этом на весь мир. Этот сказочный персонаж всегда выражает свое мнение резко и прямолинейно.
Однако есть у Горыныча и хорошие качества. Этот Змей крайне решителен, отважен и всегда глобально мыслит. Главное, вовремя направить его неиссякаемую энергию в правильное русло.
Совет Овнам: перестаньте идти на поводу у своих эмоций. Прежде чем дать ответ обидчику, успокойтесь и глубоко вдохните!
Телец (21.04-20.05): Домовой
Домовой в доме — счастье в семье! Все сияет чистотой, цветы политы, домочадцы накормлены. Но только в том случае, если вы ни в чем ему не перечите. Ведь это очень властная нечисть!
Домовой очень ревнив, упрям и любит поспорить. Отстаивая свою точку зрения, он будет не только напорист, но и, возможно, груб. Такой уж у него характер!
Совет Тельцам: если в вашем доме живет еще один Телец, лучше сразу решить, кто в доме хозяин.
Близнецы (21.05-21.06): Леший
Лешие абсолютно искренне уверены, что никто, кроме них, жизни не знает. А к этой уверенности прилагается поразительная болтливость и энергичность.
Он способен часами доказывать окружающим, что они неправы, при этом ни разу не повторившись. Даром слова природа Лешего не обделила! Кроме всего прочего, он может так запутать следы, что и сам не понимает, как очутился в той или иной ситуации.
Совет Близнецам: все лешие — отличные интриганы и манипуляторы. Поэтому из вас может получиться прекрасный политик и, конечно же, талантливый критик.
Рак (22.06-22.07): Кикимора болотная
Кикимора — очень чуткая, сентиментальная, ласковая и эмоциональная нечисть. Но при всех этих замечательных качествах с ней очень непросто общаться. Ведь обычно она сама не знает, чего хочет. Всю жизнь ее раздирают непримиримые противоречия. То хочется быть заботливой домашней Кикиморой, то свободной болотной нечистью. Вот так и живет, бегая от одного берега к другому!
Зато Кикимора — прекрасный друг. Она обязательно выслушает, споет колыбельную и уложит отдыхать под болотным кустиком. Еще и наградит ценным советом! В общем, Кикимора – настоящий подарок судьбы, особенно если работает психологом.
Совет Ракам: личные отношения со всякими Водяными и Лешими чаще всего складываются у Кикиморы неудачно.
Лев (23.07-23.08): кот Баюн
Этот котик способен обворожить и усыпить кого угодно. Даже того, кто спать совсем не собирался! Кот Баюн наделен особым магнетизмом. Хотя он эгоистичен, самовлюблен и упрям, люди все равно боготворят его, восхищаясь особыми талантами и достоинствами. А он милостиво позволяет им делать это!
Все дело в харизме и потрясающей уверенности в себе. Кот Баюн может нагло перевирать сказки и фальшиво завывать песни, но делает это с таким чувством собственного достоинства, что никто не осмелится сделать ему замечание. Своим бескомпромиссным тоном он с легкостью убедит вас в вашей неправоте. Особенно если вы были правы.
Совет Львам: используйте свои ораторские способности только на благие цели!
Дева (24.08-23.09): Баба-яга
Когда-то Баба-яга была Василисой Премудрой, но жизненный опыт сделал ее прагматичной и циничной, да еще и скрытной. Теперь Яга сидит безвылазно в своей избушке, помешивая зелья да суша мухоморы для незваных гостей. Пока они не пройдут всех испытаний, дорогу к Кощею ни за что не покажет. А задания Яги будут очень сложными!
Пытаться перехитрить эту старушку — дело бесполезное. Она сама кого угодно обведет вокруг пальца. К тому же у Яги природное чутье на ложь. Баба-яга очень любит чистоту и порядок. Это только на первый взгляд в ее избушке полный бардак. На самом деле каждая соринка лежит на своем месте, а комары и мухи летают по строго заданной траектории.
Совет Девам: Баба-яга требовательна как к себе, так и к другим. Но иногда вам все же стоит бросить все дела и просто полетать на ступе!
Весы (24.09-23.10): Мара
Таинственная Мара часто сидит без дела, но не потому, что ей лень. Почему же она бесцельно бродит по старинному замку, страдая сама и заставляя страдать других? Все дело в том, что Мара не способна быстро принять твердое решение. Перед тем, как начать что-то делать, ей требуется тщательно взвесить все “за” и “против”. А это отнимает очень много времени!
А еще Мара невероятно любит обсуждать вопросы “жизни и смерти” со всеми окружающими. Она может раздуть слона абсолютно из любой мухи. Если среди ваших друзей есть эта нечисть, готовьтесь часами выслушивать ее нытье.
Совет Весам: если ваши друзья не подтолкнут вас к решительным действиям, то вы так и просидите вечность в размышлениях и тоске.
Скорпион (24.10-22.11): Русалка
Русалка плавает в собственном омуте эмоций и выходит оттуда крайне редко. Она — невероятно загадочная, сложная и нервная натура, которая часто кидается из крайности в крайность. Эта красавица вполне способна влюбиться в моряка, которого видела всего раз в жизни. Отдать ради него свой голос морской ведьме, а потом… забить любимого хвостом. Просто потому, что настроение у нее было плохое. Не та фаза Луны, сами понимаете…
В этом прекрасном существе постоянно идет борьба между высокими идеалами и низменными желаниями. Вне всякого сомнения, Фрейду тут было бы где развернуться! На первый взгляд, русалки очень эгоистичны, но в душе все они отзывчивы и добры.
Совет Скорпионам: постарайтесь не заплывать глубоко в омут эмоций. А если вас начнет тащить ко дну, начинайте давить на жалость.
Стрелец (23.11-21.12): Лихо Одноглазое
Лихо Одноглазое больше всего напоминает большого ребенка. Оно невероятно жизнерадостно, энергично и обладает неисчерпаемым запасом оптимизма. Обжигаясь даже в тысячный раз, Лихо равно не откажется от веры в людей. Так и будет оно идти по жизни с огромным количеством царапин и вечной улыбкой над единственным глазом.
А еще Лихо Одноглазое — очень романтическая натура, которая верит в вечную любовь с первого взгляда (возможно, именно поэтому оно так часто ошибается). В общем, это невероятно мечтательное существо и 100-процентный идеалист.
Совет Стрельцам: вы можете потратить на поиск идеальной второй половинки всю свою жизнь. Присмотритесь к тем, кто искренне вас любит!
Козерог (22.12-20.01): Кощей Бессмертный
Кощей — прирожденный руководитель, который обладает непререкаемым авторитетом. Его уважают даже враги. И это неудивительно, ведь Кощеюшка обладает сильнейшей волей и стальным характером. Чаще всего он старается скрывать свою жесткость под маской нежности и заботы, но при определенных обстоятельствах может стать настоящим тираном!
Кощей — цельная и зрелая личность, которая всегда твердо знает, чего и кого хочет. Не зря он получил прозвище “Бессмертный”. Эту нечисть не берет ни огонь, ни вода, ни медные трубы, поэтому все жизненные катаклизмы Кощей переносит с большим достоинством.
Совет Козерогам: никто лучше Кощея не умеет добиваться поставленной цели. Главное, не ошибиться при ее постановке!
Водолей (21.01-18.02): Соловей-Разбойник
Этот разбойник — самая безответственная и обаятельная нечисть! Соловей редко думает о таких скучных вещах, как дом, семья, карьера и т. п. Он мечтает летать в облаках и жить в своем воздушном замке. Правда, пока приходится сидеть на дереве, свистеть и грабить прохожих!
Однако такой образ жизни совсем не мешает Соловью-Разбойнику быть очень популярным. Он располагает к себе с первых же минут знакомства. Кроме того, Соловей свято верит в свою удачу, которая редко его подводит. Поэтому-то он и живет свободно, не заботясь о завтрашнем дне!
Совет Водолеям: найти выход из любой ситуации вам помогут креативность и находчивость, которыми вы наделены сверх всякой меры.
Рыбы (19.02-20.03): Водяной
Водяной живет в маленькой луже, но при этом мечтает о безбрежном океане, дальних странствиях, коралловых рифах и бесшабашных приключениях. Не стоит бояться! Никуда он в итоге не уплывет, поскольку глубине души невероятно привязан к своей родной лужице.
Фантазии часто заменяют Водяному реальную жизнь. Благодаря им он спасается от серых будней. Другие сказочные герои обычно не понимают возвышенной и ранимой натуры Водяного. Поэтому ему приходится искать собеседников среди случайных гостей болота.
Совет Рыбам: лучше вам никому ничего не доказывать, а все преграды просто оплывать.
По материалам Cluber.