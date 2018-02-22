Забавный гороскоп! А какой вы сказочный герой?

Овен (21.03-20.04): Змей Горыныч

В каждом Овне живет самый настоящий Змей Горыныч. Это очень горячий персонаж (во всех смыслах этого слова). Один неверный шаг в его сторону, и вам не спастись от его огнедышащей пасти.

Хотя у Горыныча целых три головы, он редко думает хотя бы одной. Поэтому часто делает глупости, особенно когда находится в гневе. Если ему покажется, что вы в чем-то ошибаетесь, то он обязательно громогласно заявит об этом на весь мир. Этот сказочный персонаж всегда выражает свое мнение резко и прямолинейно.

Однако есть у Горыныча и хорошие качества. Этот Змей крайне решителен, отважен и всегда глобально мыслит. Главное, вовремя направить его неиссякаемую энергию в правильное русло.

Совет Овнам: перестаньте идти на поводу у своих эмоций. Прежде чем дать ответ обидчику, успокойтесь и глубоко вдохните!

Телец (21.04-20.05): Домовой

Домовой в доме — счастье в семье! Все сияет чистотой, цветы политы, домочадцы накормлены. Но только в том случае, если вы ни в чем ему не перечите. Ведь это очень властная нечисть!

Домовой очень ревнив, упрям и любит поспорить. Отстаивая свою точку зрения, он будет не только напорист, но и, возможно, груб. Такой уж у него характер!

Совет Тельцам: если в вашем доме живет еще один Телец, лучше сразу решить, кто в доме хозяин.

Близнецы (21.05-21.06): Леший

Лешие абсолютно искренне уверены, что никто, кроме них, жизни не знает. А к этой уверенности прилагается поразительная болтливость и энергичность.

Он способен часами доказывать окружающим, что они неправы, при этом ни разу не повторившись. Даром слова природа Лешего не обделила! Кроме всего прочего, он может так запутать следы, что и сам не понимает, как очутился в той или иной ситуации.

Совет Близнецам: все лешие — отличные интриганы и манипуляторы. Поэтому из вас может получиться прекрасный политик и, конечно же, талантливый критик.

Рак (22.06-22.07): Кикимора болотная

Кикимора — очень чуткая, сентиментальная, ласковая и эмоциональная нечисть. Но при всех этих замечательных качествах с ней очень непросто общаться. Ведь обычно она сама не знает, чего хочет. Всю жизнь ее раздирают непримиримые противоречия. То хочется быть заботливой домашней Кикиморой, то свободной болотной нечистью. Вот так и живет, бегая от одного берега к другому!

Зато Кикимора — прекрасный друг. Она обязательно выслушает, споет колыбельную и уложит отдыхать под болотным кустиком. Еще и наградит ценным советом! В общем, Кикимора – настоящий подарок судьбы, особенно если работает психологом.

Совет Ракам: личные отношения со всякими Водяными и Лешими чаще всего складываются у Кикиморы неудачно.

Лев (23.07-23.08): кот Баюн