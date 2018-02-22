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  • Ни ребер, ни мозгов: немецкая модель гордится самой тонкой талией в мире

Ни ребер, ни мозгов: немецкая модель гордится самой тонкой талией в мире Смотрите галерею!

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32-летняя звезда немецкого реалити-шоу София Вегас прошла операцию по удалению двух ребер и теперь с гордостью демонстрирует миру свою талию в 47 сантиметров. 

София Воллерсхайм — 29 летняя немецкая звезда реалити-шоу, ди-джей самоучка и шоувумен, известная под псевдонимом София Вегас. Но гораздо больше, чем творческими достижениями, девушка известна своим запоминающимся внешним видом.

У Софии буквально необъятная грудь и осиная талия. Иногда создается впечатление, что для внутренних органов совсем не осталось места.

Конечно же, при создании фигуры мечты не обошлось без хирургических вмешательств. Носик стал идеальным после четырех операций. Большая грудь — тоже не дар природы. В одной из клиник Калифориии были созданы осиная талия и большая пятая точка. Причем последнее вмешательство девушка называет одним из самых тяжелых в мире.

Посмотрите, как одевается эта экстравагантная дама!

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