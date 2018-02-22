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Что будут пить в барах в этом году: четыре главных тренда

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long island ice tea

ФОТО: Peter Bergmann/PantherMedia / Peter Bergmann

Издание The Guardian подготовило краткий обзор важнейших алкогольных тенденций. Краткое содержание: на смену французским и итальянским винам придут шведские и канадские, коктейли будут готовить до прихода гостей, а самых интересных новостей стоит ждать от недооценённых напитков.

"Пенициллин" против "Плантаторского пунша": новая битва старых коктейлей

В прошлом году один из величайших барменов мира австралиец Сэм Росс залил коктейль "Пенициллин" в автомат с шипучкой и стал разливать его из крана посетителям своего бара. "Пенициллин" был создан самим Россом на основе традиционного "Виски сауэр" и за короткое время завоевал титул новой классики миксологии. Теперь каждый желающий может наполнить им пластиковый стакан со льдом. Так серьёзный коктейль превратился в напиток для безбашенных вечеринок и вышел на новый виток популярности, пишет Life.ru.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время новую жизнь обретут такие бестселлеры, как "Японский тапок", "Кузнечик" и "Лонг айленд". Самыми популярными ингредиентами станут немецкий биттер "Ягермайстер", швейцарский шнапс с корицей "Голдшлягер" и новоорлеанский ликёр "Южный комфорт".

Лучшим выбором для домашней вечеринки станет непритязательный "Плантаторский пунш" — лонг-дринк на основе тёмного рома, фруктовых соков, гренадина, сахарного сиропа и ангостуры. По классификации Международной ассоциации барменов коктейль входит в категорию "Незабываемые".

Климатический сдвиг на "винной карте" мира

Прошлогодние пожары в Калифорнии заставили схватиться за сердце любителей вина. Действительно, хорошее вино невозможно без хорошего винограда, а хороший виноград можно вырастить только там, где для этого есть все условия. Но времена меняются — вслед за климатом на нашей планете.

Недавний всплеск интереса к игристым винам из Англии был обусловлен не чем иным, как глобальным потеплением. Виноград в северных широтах созревает теперь гораздо быстрее, чем прежде, удивляя экспертов высокими показателями урожайности. Всё больше виноградников появляется там, где их никогда не было, например, в Швеции и канадской провинции Новая Шотландия. Вместе с тем в тёплых краях ситуация ухудшается: продолжительные периоды засухи и участившиеся природные катаклизмы не сулят винодельням с богатой историей ничего хорошего.

Коктейли из холодильника

Прошли те времена, когда бармен с вощёными усами мог в течение 12 минут колдовать над коктейлем, чтобы удивить вас. Сегодня при желании приготовить даже самый сложный микс можно в домашних условиях, а на первый план выходит не wow-эффект, а скорость. Чтобы свести время ожидания к нулю, бармены всё чаще прибегают к предварительному приготовлению коктейлей, которые затем просто хранятся в холодильнике. Важно помнить, что этот способ подходит только для напитков без скоропортящихся ингредиентов, таких как яйца или цитрусовые. В холодильник можно поставить, например, "Негрони", И хуже он от этого не станет.

Дёшево — не значит сердито

Интерес богачей к тому или иному продукту (тем более алкоголю) всегда искажает цены на него. И, как вы уже догадались, отнюдь не в вашу пользу. А вместе с ростом стоимости происходит снижение доступности. Так зачем пытаться следовать моде, если можно опережать её, заодно экономя время и деньги? Самые интересные напитки нужно искать среди тех, которые были недооценены или просто неправильно поняты. В этом году эксперты советуют как следует присмотреться к бразильской кашасе, португальской мадейре и венскому лагеру.

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