Выиграйте билеты на «Рубеж» с Павлом Прилучным

Фантастический фильм «Рубеж» появится в кинотеатрах Эстонии со 2 марта.
У Михаила есть все. Все, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЕ, и все, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.
Фильм в кинотеатрах со 2 марта 2018, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Назовите сериал, где играл Павел Прилучный (Бригада, Мажор, Менты);
2. Назовите режиссера фильма «Рубеж» (Михалков, Тюрин, Шипенко);
3. К какому жанру скорее можно отнести фильм «Рубеж»? (Фантастика, Комедия, Спортивный);