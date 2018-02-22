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Выиграйте билеты на «Рубеж» с Павлом Прилучным В кинотеатрах со 2 марта!

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ФОТО: Pressifoto

Фантастический фильм «Рубеж» появится в кинотеатрах Эстонии со 2 марта.

У Михаила есть все. Все, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЕ, и все, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

Фильм в кинотеатрах со 2 марта 2018, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.

Ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите сериал, где играл Павел Прилучный (Бригада, Мажор, Менты);

2. Назовите режиссера фильма «Рубеж» (Михалков, Тюрин, Шипенко);

3. К какому жанру скорее можно отнести фильм «Рубеж»? (Фантастика, Комедия, Спортивный);

Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Рубеж. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Coca Cola Plaza со 2 по 15 марта. 

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