Популярная радиоведущая родила в прямом эфире

Американской радиоведущей Кэссиди Проктор сделали кесарево сечение в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, транслируемого на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис. Об этом сообщает BBC News .

Радиоведущая рассказала журналистам, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным, так как схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Проктор добавила, что роды в прямом эфире стали логичным продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку она разделяет все аспекты жизни со слушателями.