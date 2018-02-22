четверг, 22 февраля 2018 г.
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Популярная радиоведущая родила в прямом эфире Фото и видео!

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ФОТО: Instagram

Новоиспеченная мать призналась, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным.

Американской радиоведущей Кэссиди Проктор сделали кесарево сечение в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, транслируемого на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис. Об этом сообщает BBC News.

Радиоведущая рассказала журналистам, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным, так как схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Проктор добавила, что роды в прямом эфире стали логичным продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку она разделяет все аспекты жизни со слушателями.

«Удивительно, что мы можем поделиться самым захватывающим днем в моей жизни с нашими радиослушателями», — заявила ведущая. Она пообещала взять декретный отпуск, чтобы ухаживать за младенцем.

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