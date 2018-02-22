Фото: как Виктория Лопырева из колхозницы превратилась в звезду?
22 февраля 2018 г., 12:12
Очевидно, что будущая жена известного певца Николая Баскова Виктория Лопырева делала себе пластические операции.
Стилист Руслан Громов провел анализ изменений во внешности звезды. По словам стилиста, перемены во внешнем виде Виктории Лопыревой сложно не заметить. Раньше ее нос был более широким и с горбинкой, а сейчас он более миниатюрный. Также специалист уверен, что Виктория переделала губы, колола себе филлеры, изменила область скул, удалила комки Биша и систематически колет себе ботокс, судя по гладкости ее лба. А еще Лопырева могла отреставрировать свои зубы и поставила себе виниры. Подобное стоит около миллиона рублей. Стилисты также поработали над прической звезды. Без челки она смотрится гораздо лучше, пишет 7d.org.ua.