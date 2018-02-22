Фото: как Виктория Лопырева из колхозницы превратилась в звезду?

Стилист Руслан Громов провел анализ изменений во внешности звезды. По словам стилиста, перемены во внешнем виде Виктории Лопыревой сложно не заметить. Раньше ее нос был более широким и с горбинкой, а сейчас он более миниатюрный. Также специалист уверен, что Виктория переделала губы, колола себе филлеры, изменила область скул, удалила комки Биша и систематически колет себе ботокс, судя по гладкости ее лба. А еще Лопырева могла отреставрировать свои зубы и поставила себе виниры. Подобное стоит около миллиона рублей. Стилисты также поработали над прической звезды. Без челки она смотрится гораздо лучше, пишет 7d.org.ua.