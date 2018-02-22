Смотрим! Анастасия Волочкова показала интимные кадры со своим новым возлюбленным

Сегодня Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram кадры романтического обеда со своим ухажером Михаилом. В комментарии к фото балерина рассказала, что очень любит домашние посиделки. Многих пользователей Сети смутил кадр, на котором Волочкова перекинула свои обнаженные ноги через ноги Логинова. Они заявили, что это слишком интимный кадр, чтобы его публиковать и поведение артистки недопустимо.