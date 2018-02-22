Смотрим! Анастасия Волочкова показала интимные кадры со своим новым возлюбленным

Недавно эпатажная балерина Анастасия Волочкова стала интриговать общественность романом с бизнесменом Михаилом Логиновым. Сегодня она разместила в своем микроблоге пикантные кадры с ним, пишет 7d.org.ua.
Сегодня Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram кадры романтического обеда со своим ухажером Михаилом. В комментарии к фото балерина рассказала, что очень любит домашние посиделки. Многих пользователей Сети смутил кадр, на котором Волочкова перекинула свои обнаженные ноги через ноги Логинова. Они заявили, что это слишком интимный кадр, чтобы его публиковать и поведение артистки недопустимо.
Романтический обед при свечах.. Как же я люблю домашние посиделки! И вообще, гармония и любовь украшают жизнь и придают состояние спокойствия и истинной радости! Любите и будьте любимы.❤️ А нам с Мишей на диване, перетянутом компанией @stul.ru , светло и уютно! @laginru #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme #дом