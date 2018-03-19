Олег Митяев выступит в Таллинне: мы разыгрываем билеты!

Олег Митяев непредсказуем и остроумен, он по-разному демонстрирует свой талант: то пишет известное «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», то пишет «Москвичку» и «Ночного гостя» для Михаила Шуфутинского.

Олег Митяев может подобрать ключ к сердцу каждого слушателя, неважно, какого он возраста и статуса. Узнать поближе Олега можете и Вы, побывав на его живом выступлении. Уже сейчас Вы можете купить билеты и услышать знаменитые композиции в новой аранжировке. Последнее время Олег выступает с аранжировщиком Леонидом Марголиным, с которым в своё время записывал альбомы «Лучшие песни», «Небесный калькулятор», «Нелучшие песни», «Ни страны, ни погоста», «Запах снега».

Талантливый бард не устает дарить поклонникам своего творчества новые творения. Народный артист Российской Федерации доставляет массу удовольствия своим слушателям не только посредством любимых песен. Он читает стихи и запросто общается с залом, постепенно открываясь публике. Артист – загадка, чье творчество нельзя ограничить рамками одного стиля, Олег Митяев продолжает писать проникновенные песни и радовать многочисленных фанатов концертами.