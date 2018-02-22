«Новая мама Платона»: Дмитрий Шепелев вывел в свет свою белокурую пассию

Ушлые журналисты выяснили, что Дмитрий Шепелев с некой светловолосой спутницей посетил спектакль в Большом театре. Репортеры умудрились разговорить зрителей той постановки, и они сообщили, что между молодыми людьми наблюдали весьма теплые отношения.
Дмитрий Шепелев успевает не только много работать, чтобы обеспечить безбедное будущее себе и сыну Платону, которого ему подарила певица Жанна Фриске, но и отдыхать. Недавно телеведущий вместе с сыном (в апреле малышу исполнится пять лет) посещал «Снежное шоу Славы Полунина», а еще СМИ выяснили, что в январе Дмитрий в компании некой светловолосой спутницы появился на спектакле в Большом театре.
Как утверждает «Телепрограмма», чьи репортеры умудрились разговорить зрителей того спектакля, Шепелев и его дама мило беседовали перед представлением. У наблюдателей сложилось впечатление, что между молодыми людьми теплые отношения.
Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить, кем же является спутница Дмитрия Шепелева. По некоторой информации, речь идет о Екатерине Тулуповой. Девушка родилась в Екатеринбурге, окончила художественную школу и теперь связала свою жизнь с дизайном.
В настоящее время Екатерина устраивает завтраки, во время которых обсуждает с гостями полезные темы, по типу тайм-менеджмента. Тулупова даже создала женский клуб «Креативные завтраки». При этом эффектная блондинка достаточно закрыта, девушка не хвастается своими достижениями и фото в соцсетях.
Тем не менее, многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к предполагаемой связи Шепелева и Тулуповой. Пока в соцсетях одни рассыпались в комплиментах предприимчивой девушке, другие ее в пух и прах критиковали. Дескать, она и в подметки не годится Жанне Фриске. Однако и те и другие за глаза называют Тулупову «новой мамой» Платона.