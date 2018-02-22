«Новая мама Платона»: Дмитрий Шепелев вывел в свет свою белокурую пассию

Дмитрий Шепелев успевает не только много работать, чтобы обеспечить безбедное будущее себе и сыну Платону, которого ему подарила певица Жанна Фриске, но и отдыхать. Недавно телеведущий вместе с сыном (в апреле малышу исполнится пять лет) посещал «Снежное шоу Славы Полунина», а еще СМИ выяснили, что в январе Дмитрий в компании некой светловолосой спутницы появился на спектакле в Большом театре.

Как утверждает «Телепрограмма», чьи репортеры умудрились разговорить зрителей того спектакля, Шепелев и его дама мило беседовали перед представлением. У наблюдателей сложилось впечатление, что между молодыми людьми теплые отношения.

Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить, кем же является спутница Дмитрия Шепелева. По некоторой информации, речь идет о Екатерине Тулуповой. Девушка родилась в Екатеринбурге, окончила художественную школу и теперь связала свою жизнь с дизайном.

В настоящее время Екатерина устраивает завтраки, во время которых обсуждает с гостями полезные темы, по типу тайм-менеджмента. Тулупова даже создала женский клуб «Креативные завтраки». При этом эффектная блондинка достаточно закрыта, девушка не хвастается своими достижениями и фото в соцсетях.