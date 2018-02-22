Фото: дочь Дэйва Бентона выросла настоящей красоткой

22 февраля 2018 г., 10:34
Как быстро летит время! Дочери известного эстонского музыканта вот-вот исполнится 20 лет. А судя по фотографиям в социальных сетях, девушка совсем скоро обзаведется своей семьей.
19-летняя Сисси, которая пошла по стопам отца и тоже занимается музыкой, делится в Instagram снимками со своим возлюбленным Карлом. На фотографиях пара не стесняется своих чувств.
Стоит отметить, что дочь Дэйва Бентона выросла настоящей красавицей. Возлюбленному Сиси надо быть начеку, ведь яркая девушка приковывают взгляды и внимание окружающих. К слову, на отца Сисси тоже очень похожа.
67-летний Дэйв Бентон — эстонский музыкант и поп-певец, в дуэте с Танелем Падаром он победил на «Евровидение-2001» в Копенгагене.