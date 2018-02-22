четверг, 22 февраля 2018 г.
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Фото: дочь Дэйва Бентона выросла настоящей красоткой

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ФОТО: Promopilt

Как быстро летит время! Дочери известного эстонского музыканта вот-вот исполнится 20 лет. А судя по фотографиям в социальных сетях, девушка совсем скоро обзаведется своей семьей.

19-летняя Сисси, которая пошла по стопам отца и тоже занимается музыкой, делится в Instagram снимками со своим возлюбленным Карлом. На фотографиях пара не стесняется своих чувств.

 

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Стоит отметить, что дочь Дэйва Бентона выросла настоящей красавицей. Возлюбленному Сиси надо быть начеку, ведь яркая девушка приковывают взгляды и внимание окружающих. К слову, на отца Сисси тоже очень похожа.

67-летний Дэйв Бентон — эстонский музыкант и поп-певец, в дуэте с Танелем Падаром он победил на «Евровидение-2001» в Копенгагене.

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A post shared by Sissi Nylia (@saissssi) on

A post shared by Sissi Nylia (@saissssi) on

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