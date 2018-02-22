Фото: дочь Дэйва Бентона выросла настоящей красоткой

19-летняя Сисси, которая пошла по стопам отца и тоже занимается музыкой, делится в Instagram снимками со своим возлюбленным Карлом. На фотографиях пара не стесняется своих чувств.

A post shared by Sissi Nylia (@saissssi) on Feb 15, 2018 at 9:55am PST

Стоит отметить, что дочь Дэйва Бентона выросла настоящей красавицей. Возлюбленному Сиси надо быть начеку, ведь яркая девушка приковывают взгляды и внимание окружающих. К слову, на отца Сисси тоже очень похожа.

67-летний Дэйв Бентон — эстонский музыкант и поп-певец, в дуэте с Танелем Падаром он победил на «Евровидение-2001» в Копенгагене.

A post shared by Sissi Nylia (@saissssi) on Mar 7, 2016 at 12:31pm PST

A post shared by Sissi Nylia (@saissssi) on Jan 26, 2016 at 1:02am PST