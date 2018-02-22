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  • «Папина дочка» устала от пьяного мужа: брак Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова трещит по швам

«Папина дочка» устала от пьяного мужа: брак Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова трещит по швам

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ФОТО: Кадр из видео Instagram

Пара Артур Смольянинов и Дарья Мельникова находится на грани развода. Как сообщают российские СМИ, всему виной злоупотребление Смольяниновым алкогольными напитками.

Звезда сериала «Папины дочки» 26-летняя Дарья Мельникова и известный 34-летний актер Артур Смольянинов считаются одной из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. До недавнего времени никто и предположить не мог, что знаменитости находятся на волоске от развода.

В 2013 году влюбленные, которые познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова», тайно поженились. На тот момент общественность даже не догадывалась об их романе. Затем в 2015 году на свет появился их первенец, которого в честь отца назвали Артуром. И снова Смольянинову и Мельниковой удалось скрыть это радостное событие от прессы. Лишь спустя долгое время молодые родители впервые показали фото своего малыша, и то со спины.

Недавно Смольянинов и Мельникова приняли участие в совместной домашней фотосессии. Поклонники очень радовались за любимых актеров. Однако выражать восторг было рано. По сообщениям российских СМИ, в отношениях пары, оказывается, давно происходят странные вещи.

Прошлым летом Смольянинов появился на «Кинотавре» без супруги и под действием алкогольных напитков флиртовал с женщинами. На премьеру фильма «Жизнь впереди» актер также пришел в одиночестве. Источники, слова которых цитирует сайт Kp.ru, сообщают, что на какое-то время супруги даже перестали носить обручальные кольца и разъехались по разным домам. Возможно, всему виной кризис пяти лет брака, ведь именно по этой причине Артур Смольянинов в свое время расстался с Екатериной Директоренко. А может быть, Дарье просто надоело терпеть пьяные загулы мужа.

Накануне Нового Года осознавший свою вину Артур вернулся домой и попросил у жены прощения. Говорят, что Дарья дала ему второй шанс при условии, что он откажется от «напитков покрепче», пишет Woman.

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