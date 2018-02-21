Американец накормил козу кокаином с виски и попал в тюрьму

28-летнего Серджио Паломареса-Гузмана (Sergio Palomares-Guzman) выдало видео, которое он опубликовал в интернете. На нем он держит козу за рога, пока неизвестный мужчина запихивает ей в ноздри наркотик. Затем Паломарес-Гузман раскрывает рот животного, а его приятель льет туда алкоголь, пишет Lenta.ru.

Информация о видео поступила в офис шерифа округа Гуиннет, где располагается ранчо. После этого Паломарес-Гузман был обвинен в жестоком обращении с животным и арестован. Ему грозит депортация из страны. Личности двух мужчин, которые издевались над козой вместе с ним, устанавливаются.

Пострадавшую отправили в приют для животных округа Гуиннет. После ветеринарного осмотра ее признали совершенно здоровой. По сведениям 11alive.com, теперь она живет на ферме организации, которая занимается спасением животных.

В 2017 году сообщалось, что двум жителям американского штата Южная Каролина, напоившим молодого аллигатора пивом, предъявлены обвинения в издевательстве над дикими животными. Их также нашли по снимкам, опубликованным в соцсети.