Смотрим! Фотогид по запрещенным в СССР картинам

Отчего так происходило? Своей официальной «идеологией в искусстве» советская власть объявила «социалистический реализм» — картины, фильмы, спектакли и книги должны были показывать «настоящую жизнь простых советских людей», однако на деле такие произведения искусства показывали лишь лакированную изнанку, но не реальную действительность, пишет Ridus.ru со ссылкой на maxim-nm.livejournal.com.

Правда про то, как на самом деле выглядела жизнь в СССР местами проскакивала то в книгах Венедикта Ерофеева, то в запрещённых к публикации фото, а то вот в таких картинах, подборку которых покажу.

Эти картины были нарисованы Василием Колотевым — замечательным советским художником 1970−80-х годов, на них изображен тот самый «социалистический реализм».

Василий Иванович Колотев родился в 1953 году в селе Второе Никольское в Воронежской области, и с детства начал заниматься живописью. Сперва Василий посещал художественную студию, а в 1969 году поступил в художественное училище.

После службы в армии Василий переезжает в Москву, где селится в небольшой комнате в коммуналке в районе Арбата. Маленькая комнатка на Арбате и становится основной творческой студией художника Колотева — там он пишет картины в абстрактном стиле, а также копирует полотна голландских художников, оттачивая мастерство.

Примерно тогда же рождается и собственный стиль живописи Василия — зарисовки на тему советского быта. Где-то рядом существовали бравурные соцреалистические полотна со счастливыми и могучими советскими гражданами, а герои картин Колотева жили своей тихой и неприметной жизнью обывателей коммуналок и завсегдатаев подворотен.

Разумеется, в СССР картины Колотева не были разрешены к демонстрации, такой «настоящий соцреализм» не был нужен властям — в советские годы Колотев не провёл ни одной выставки, он был вынужден работать слесарем-ремонтником и художником оформителем на ткацкой фабрике, чтобы не числиться «тунеядцем».

Свою первую официальную выставку Василий смог организовать только в 1992 году — и практически все картины с неё тут же разлетелись по галереям Парижа, Нью Йорка и Берлина.

Сейчас Василий продолжает плодотворно работать в разных стилях, а ещё у него есть свой сайт, на котором можно посмотреть его работы. А теперь давайте посмотрим на картины Василия, которые были написаны в период СССР и посвящены бытовой советской жизни.

01. «И корабль плывёт. Пивная». Эту картину можете показать всем, кто рассказывает о том, какое в СССР было вкусное пиво и какие замечательные были пивные — на картине Василия отлично передана атмосфера этих «замечательных пивных» — антисанитария, грязь, закуска в виде вонючей кильки из банки. На картинке, кстати, пивная достаточно «зажиточная» — со стеклянными пивными бокалами; в некоторых пивных пиво отпускали только в поллитровые банки.

ФОТО: maxim-nm.livejournal.com.

02. «Арест пропагандиста. Медвытрезвитель». На этой картине Василий достаточно правдоподобно изображает жизнь советского вытрезвителя. Пленного алкоголика уже раздели и готовят, судя по всему, к ночевке в общей камере.

ФОТО: maxim-nm.livejournal.com.

03. Картина под названием «Алё», изображающая быт советской коммунальной квартиры. Тётка с замотанной головой вышла из кухни в коридор поговорить по общему квартирному телефону — в коммунальных квартирах такие телефоны оставались до самого начала девяностых годов.

ФОТО: maxim-nm.livejournal.com.

04. «Красный день календаря». Ещё одна знаменитая картина Василия, изображающая нализавшийся до положения риз пролетариат, как следует отметивший день 7 ноября.

ФОТО: maxim-nm.livejournal.com.

05. «Девятый вал». Одна из самых известных и наиболее страшных картин Колотева. На столе спит муж-пропойца в синих советских трениках, а жена с грудным ребенком на руках и вторым ребенком на полу сидит с видом совершеннейшего отчаяния и отрешенности.

ФОТО: maxim-nm.livejournal.com.