четверг, 22 февраля 2018 г.
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  • Смотри: видеоролик с играющими в прятки животными собрал миллионы просмотров

Смотри: видеоролик с играющими в прятки животными собрал миллионы просмотров

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Три овчарки взволнованно ищут спрятавшуюся за дверью хозяйку. Наконец собаки находят ее и радостно взвизгивают. Но это лишь первый сюжет...

В соцсетях появился видеоролик, в котором животные играют в прятки со своими хозяевами, пишет Ridus.ru.

На кадрах видно, как молодая женщина прячется за дверь. Три овчарки бегают из комнаты в коридор, заглядывают на секунду в комнату, где за дверью стоит их хозяйка, и снова возвращаются в коридор. Наконец-то снова заглянув в комнату, где прячется женщина, собаки находят ее и радостно взвизгивают.

Далее в кадрах появляются другие собаки и другие хозяева.  А после кошки, насмотревшиеся на эти человечьи игры, начинают играть в прятки друг с другом. 

Ролик набрал в соцсети 19 миллионов просмотров. Им поделились почти четыре тысячи человек.

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