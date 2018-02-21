Смотри: видеоролик с играющими в прятки животными собрал миллионы просмотров

В соцсетях появился видеоролик, в котором животные играют в прятки со своими хозяевами, пишет Ridus.ru.

На кадрах видно, как молодая женщина прячется за дверь. Три овчарки бегают из комнаты в коридор, заглядывают на секунду в комнату, где за дверью стоит их хозяйка, и снова возвращаются в коридор. Наконец-то снова заглянув в комнату, где прячется женщина, собаки находят ее и радостно взвизгивают.

Далее в кадрах появляются другие собаки и другие хозяева. А после кошки, насмотревшиеся на эти человечьи игры, начинают играть в прятки друг с другом.