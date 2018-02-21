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Американские ученые выяснили, какие девушки чаще соглашаются на секс

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Согласно результатам исследования, несмотря на то что мужчина может показаться несимпатичным, девушки могут заняться с ним любовью, если её добьются.

Учёные из Университета Вандербильта провели исследование и выяснили, какие девушки чаще всего соглашаются на секс. Результаты были размещены в журнале Sexuality & Culture, передаёт портал "Дни.ру".

В исследовании приняло участие свыше семи тысяч респондентов. По итогам выяснилось, что скромные и смелые девушки чаще всего соглашаются на секс.

Эксперты уточняют, что раскованные девушки знают, чего хотят, поэтому не отказываются от секса, а скромные из "вежливости" и страха отказать партнёру вступают с ним в половой контакт.

Результаты также твердят, что женщины могут заняться сексом с тем мужчиной, который их добился, даже если они считают его несимпатичным.

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