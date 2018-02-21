Американские ученые выяснили, какие девушки чаще соглашаются на секс

Учёные из Университета Вандербильта провели исследование и выяснили, какие девушки чаще всего соглашаются на секс. Результаты были размещены в журнале Sexuality & Culture, передаёт портал "Дни.ру".

В исследовании приняло участие свыше семи тысяч респондентов. По итогам выяснилось, что скромные и смелые девушки чаще всего соглашаются на секс.

Эксперты уточняют, что раскованные девушки знают, чего хотят, поэтому не отказываются от секса, а скромные из "вежливости" и страха отказать партнёру вступают с ним в половой контакт.