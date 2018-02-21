Названы 10 самых популярных мужских имен в Tinder

Твой любимый сайт знакомств «Тиндер» решил поделиться с твоим любимым сайтом о мужской жизни эксклюзивной информацией, которая, вероятно, перевернет тебе жизнь. (Спойлер: если ты Александра, не перевернет).
Компания «Тиндер» составила список из 10 самых популярных мужских имен, то есть тех, чьих обладателей девушки чаще всего смахивают вправо, пишет Menscult.ua.
Если каким-то магическим образом ты никогда не пользовался «Тиндером» и не в курсе, что такое «смахнуть вправо», знай: это очень и очень хорошо. Это значит, что ты кому-то понравился.
Пожалуй, сразу назовем трех призеров статистики. Бронза достается — тадададам, барабанная дробь — Богдану! Серебро вручается — трутутуту, фанфары — Тимофею! И, наконец, в бескомпромиссном бою золото отходит — бубухбубухбубух, фейерверки — Дмитрию! Поздравляем, Дмитрий. И тебя, Тимофей. И тебя, Богдан. И, кстати, мы удивлены, что люди с именем Богдан вообще существуют.
А теперь предлагаем ознакомиться с полным списком. Возможно, твое имя все-таки попало в десятку финалистов.
1. Дмитрий
2. Тимофей
3. Богдан
4. Максим
5. Ярослав
6. Андрей
7. Павел
8. Антон
9. Константин
10. Юрий