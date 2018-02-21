Эмили, прекрати, что ты творишь!? За одну ночь Ратаковски опубликовала четыре фото топлес

ФОТО: Instagram/Instagram

Из пяти снимков, сделанных в рамках эксклюзивной фотосессии, четыре представлены в стиле визитной корточки Эмили — топлес. Коллекция голых снимков в сумме набрала больше 2,6 млн лайков за 12 часов.

На её инстаграм-аккаунт подписано более 16 млн пользователей. Совсем недавно звезда заявила, что комфортнее всего она чувствует себя голой. Также Эмили отметила, что является примером для подражания для самой себя и считает себя настоящим супергероем.

"Мне нравится самой принимать решения. Я живу жизнью по своим правилам ... Я чувствую себя максимально комфортно голой дома — ты этому удивлен?", - говорит она.