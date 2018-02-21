Анна Семенович удивила поклонников своими странностями

Оказалось, что артистка не любит фотографироваться. Вчера Анна Семенович опубликовала в Instagram свой фотопортрет, а в комментарии к нему рассказала, что в детстве не любила фотографироваться. На всех снимках у нее было недовольное лицо. Со временем Анна научилась позировать, но от этого любви к работе в фотостудии у нее не прибавилось. Семенович терпит нанесение грима и постоянную смену нарядов, но удовольствия от процесса съемки так и не испытывает. Также телезвезда призналась, что не любит шопинг. Она спросила у подписчиков, странная ли она. Многие поклонники Анны поспешили успокоить ее, рассказав, что у них тоже есть свои странности. А кто-то искренне не понял, как можно не любить шопинг, пишет 7d.org.ua.