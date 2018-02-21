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Анна Семенович удивила поклонников своими странностями

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Анна Семенович рекламирует мороженное.

ФОТО: sib.fm/finikova-malina.livejournal.com

Накануне ведущая и певица Анна Семенович сделала в своем микроблоге удивительное признание.

Оказалось, что артистка не любит фотографироваться. Вчера Анна Семенович опубликовала в Instagram свой фотопортрет, а в комментарии к нему рассказала, что в детстве не любила фотографироваться. На всех снимках у нее было недовольное лицо. Со временем Анна научилась позировать, но от этого любви к работе в фотостудии у нее не прибавилось. Семенович терпит нанесение грима и постоянную смену нарядов, но удовольствия от процесса съемки так и не испытывает. Также телезвезда призналась, что не любит шопинг. Она спросила у подписчиков, странная ли она. Многие поклонники Анны поспешили успокоить ее, рассказав, что у них тоже есть свои странности. А кто-то искренне не понял, как можно не любить шопинг, пишет 7d.org.ua.

 

Сегодня сделала очень красивую фотосессию, я с детства не люблю фотографироваться на всех детских фотках я с очень недовольной мордахой. Родители меня просто заставляли улыбаться приманивая сладостями, конечно искренности кадру это не добавляло!!! Сейчас я научилась позировать , я знаю свои удачные ракурсы , но любви к работе в студии во мне не прибавилось ‍♀️ Я вежливо терплю грим и задачи которые ставит фотограф , спокойно и трепетно переношу бесконечные наряды , но удовольствия по прежнему не испытываю . Я с завистью смотрю на девочек которые не выпускают фотик из рук и постоянно снимают себя в разных ракурсах , как научиться любить Фотосессии??? А ещё, я терпеть не могу шопинг странная я женщина ? ‍♀️ На моей новой фотосессии это не отразится, обещаю , она просто огонь Фотограф @ph_vanushkina Стилист @egishshiroyan Визажист @makemekatya #фото #сьемки #любимаяработа #анясеменович #отличныйдень #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)

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